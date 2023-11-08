Ликвидирован экс-начальник управления Народной милиции "ЛНР"

18:19 08 ноября Киев, Украина

В оккупированном Луганске был ликвидирован военный преступник Михаил Филипоненко. Филипоненко причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганщины.

Это совместная операция ГУР МО и представителей местного движения сопротивления. Его автомобиль взорвали в 08:40, он погиб на месте.

"Военный преступник Филипоненко, ранее занимавший должность так называемого министра внутренних дел террористического образования "лнр", проживал по адресу г. Луганск, улица Парашютная, 48. Он был "депутатом" так называемого "Верховного совета ЛНР" от российской партии ЛДПР. Специальную операцию по ликвидации палача Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления", - сообщили в ГУР.

В ГУР сообщают, что террорист был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались нечеловеческим пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей.



Главное управление разведки предупредило, что все адреса проживания предателей и мест их службы террористической россии на временно оккупированных территориях Украины - известны.