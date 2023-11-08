Ликвидирован экс-начальник управления Народной милиции "ЛНР"

В оккупированном Луганске был ликвидирован военный преступник Михаил Филипоненко. Филипоненко причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганщины.
Это совместная операция ГУР МО и представителей местного движения сопротивления. Его автомобиль взорвали в 08:40, он погиб на месте.
В ГУР сообщают, что террорист был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались нечеловеческим пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей.
Главное управление разведки предупредило, что все адреса проживания предателей и мест их службы террористической россии на временно оккупированных территориях Украины - известны.
Главное управление разведки предупредило, что все адреса проживания предателей и мест их службы террористической россии на временно оккупированных территориях Украины - известны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии