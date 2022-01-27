Лидера украинских антивакцинаторов, подозреваемого в захвате власти, признали вменяемым

16:19 27 Январь Киев, Украина





В конце декабря Стахив был выпущен из Львовской областной клинической психиатрической больницы, где проходил 30-дневную экспертизу, которую назначил Львовянина Остапа Стахива, подозреваемого в захвате власти, признали вменяемым, сообщили в прокуратуре Львовщины.В конце декабря Стахив был выпущен из Львовской областной клинической психиатрической больницы, где проходил 30-дневную экспертизу, которую назначил суд

“В прокуратуру поступило заключение судебно-медицинской психиатрической экспертизы Остапа Стахива. Согласно ей он здоров. Это означает, что если его вина будет доказана в суде, он будет отбывать наказание. Обвинительный акт будет направляться в суд в феврале-марте”, – рассказали в ведомстве.

Стахива вместе с еще одним мужчиной подозревают в захвате власти. Правоохранители убеждают, что оба собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с милицией и экономикой. Мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.



35-летний Стахов стал широко известен украинцам в начале пандемии коронавируса, когда в соцсетях стал заявлять, например, что ковида не существует. Также мужчина устраивал провокации в больницах и организовал большую акцию антивакцинаторов в ноябре прошлого года в Киеве.



Стахов неоднократно баллотировался в Верховную Раду, в частности от ВО "Свобода" и как самовыдвиженец.



Даже после вручения подозрения Стахов продолжает снимать и распространять видео с антивакцинаторскими призывами.