Личному составу рф "забыли" сообщить о "перегруппировке" на Харьковщине

Российское военное командование не предупредило своих солдат о так называемой "перегруппировке" и отступлении из Харьковской области.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает сайт ведомства в четверг, 15 сентября.
По его словам, разведка имеет перехваты телефонных разговоров, которые свидетельствуют, что российские захватчики были не в курсе о перегруппировке. Также они рассказали о побеге, о колоссальных потерях, о плене, в который попадает значительное количество подразделений, о бегущих с поля боя кадыровцах".
Юсов добавил, что отступление оккупантов с Харьковщины может помочь многим россиянам понять, какова ситуация на фронте на самом деле.
Юсов добавил, что отступление оккупантов с Харьковщины может помочь многим россиянам понять, какова ситуация на фронте на самом деле.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии