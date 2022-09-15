Личному составу рф "забыли" сообщить о "перегруппировке" на Харьковщине

19:13 15 сентября Киев, Украина

Российское военное командование не предупредило своих солдат о так называемой "перегруппировке" и отступлении из Харьковской области.

 
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает сайт ведомства в четверг, 15 сентября.
 
"Есть официальная версия генштаба рф и Министерства обороны о перегруппировке, но о ней точно "забыли" сообщить личному составу, который был в Харьковской области", - отметил он.
 
По его словам, разведка имеет перехваты телефонных разговоров, которые свидетельствуют, что российские захватчики были не в курсе о перегруппировке. Также они рассказали о побеге, о колоссальных потерях, о плене, в который попадает значительное количество подразделений, о бегущих с поля боя кадыровцах".

Юсов добавил, что отступление оккупантов с Харьковщины может помочь многим россиянам понять, какова ситуация на фронте на самом деле.