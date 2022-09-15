Личному составу рф "забыли" сообщить о "перегруппировке" на Харьковщине

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает сайт ведомства в четверг, 15 сентября.

"Есть официальная версия генштаба рф и Министерства обороны о перегруппировке, но о ней точно "забыли" сообщить личному составу, который был в Харьковской области", - отметил он.