Лесные пожары в Украине усилились и разрослись по площади в 40 раз

12:33 01 Август Киев, Украина

На заседании коллегии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были  подведены итоги роботы ведомства за первое полугодие 2020 года. Особое внимание было уделено проблеме лесных пожаров. Всемирное изменение климата привело к усилению пожароопасности. Так, по итогам первого полугодия, в Украине в три раза возросло количество лесных пожаров, а их площадь увеличилась  в 40 раз. Эти ошеломляющие данные сообщил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

"Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь - в 40 раз. Поэтому противодействие пожаров в экосистемах для ГСЧС имеет на сегодня приоритетное значение", - заявил Чечеткин на заседании коллегии ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС осуществлено оперативное реагирование на 50 чрезвычайных ситуаций, а в ходе проведения спасательных и других неотложных работ спасены жизни 2 694 граждан.

фото: лесные пожары несут угрозу населенным пунктам

По итогам коллегии отмечено, что в среднем за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 280 пожаров. В районе проведения операции Объединенных сил, где спасатели продолжают выполнять задачи по назначению, была оказана помощь органам местной власти в восстановлении 126 жилых домов и уничтожено более 8 800 взрывоопасных предметов на загрязненных ВОП территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в начале июля на территории Луганской области масштабные лесные пожары уничтожили много деревьев, домов и даже забрали человеческие жизни. Пожар потушили спустя неделю с момента возгорания, 13 июля.

Позже стало известно, что обстрел сепаратистов спровоцировал новый лесной пожар на Луганщине.