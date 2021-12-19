Лесные пожары в Украине усилились и разрослись по площади в 40 раз

На заседании коллегии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были подведены итоги роботы ведомства за первое полугодие 2020 года. Особое внимание было уделено проблеме лесных пожаров. Всемирное изменение климата привело к усилению пожароопасности. Так, по итогам первого полугодия, в Украине в три раза возросло количество лесных пожаров, а их площадь увеличилась в 40 раз. Эти ошеломляющие данные сообщил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

"Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь - в 40 раз. Поэтому противодействие пожаров в экосистемах для ГСЧС имеет на сегодня приоритетное значение", - заявил Чечеткин на заседании коллегии ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС осуществлено оперативное реагирование на 50 чрезвычайных ситуаций, а в ходе проведения спасательных и других неотложных работ спасены жизни 2 694 граждан.

По итогам коллегии отмечено, что в среднем за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 280 пожаров. В районе проведения операции Объединенных сил, где спасатели продолжают выполнять задачи по назначению, была оказана помощь органам местной власти в восстановлении 126 жилых домов и уничтожено более 8 800 взрывоопасных предметов на загрязненных ВОП территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в начале июля на территории Луганской области масштабные лесные пожары уничтожили много деревьев, домов и даже забрали человеческие жизни. Пожар потушили спустя неделю с момента возгорания, 13 июля.

Позже стало известно, что обстрел сепаратистов спровоцировал новый лесной пожар на Луганщине.