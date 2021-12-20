Лесной пожар на Луганщине: огнем охвачено 85 га

"На место происшествия сразу были направлены 3 пожарных автоцистерны и 14 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. По прибытию спасателями было установлено, что горит лес на площади 20 га (верховой). Дополнительно были направлены на место пожара еще 5 пожарных автоцистерн и 30 человек личного состава. К ликвидации пожара привлечены 9 единиц пожарной техники и 48 человек личного состава. От Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства привлечено 12 пожарных автоцистерн, 5 единиц автомобилей ВАЗ-2121, 4 трактора с плугом, 1 трактор с бочкой, 2 модуля на базе УАЗ и 59 человек личного состава. Общая площадь пожара составляла 40 га, из которых 20 га низового и 20 га верхового", - говорится в сообщении.