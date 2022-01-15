Леса и степи Луганщины в огне, к тушению привлечены 378 человек и 68 единиц техники

10:22 03 Сентябрь Киев, Украина

Из-за жары и засухи Луганскую область охватила волна масштабных пожаров: горят леса и степи.



В результате пожаров погиб один человек, пострадали двое. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1,2 тыс. га. По состоянию на 7.00 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разной степени тяжести госпитализированы", – говорится в сообщении.



Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение шести очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.



В ГСЧС сообщили, что к тушению привлечены 378 человек и 68 единиц техники, в том числе из других областей – Донецкой, Днепропетровской, Полтавской.



1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.



2 сентября в ГСЧС сообщили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Было организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации.



В тушении пожара принимают участие военнослужащие операции Объединенных сил.



