"Легализировали" россиян в Украине и ЕС: ликвидирована подпольная типография

12:14 29 июня Киев, Украина





В результате комплексных мероприятий в нескольких областях нашего государства разоблачен организатор сделки и 3-х его подельников.



Злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и государственные акты права собственности на землю.



Среди клиентов были граждане россии, которые на основании фейковых документов пытались «легализоваться» в Украине или уехать в Евросоюз.



Стоимость подделки зависит от сложности документа и срочности его изготовления. Так, например, за одну фейковую ID-карту гражданина Украины СБУ и Нацполиция ликвидировали подпольную типография, которая изготавливала и продавала фальшивые документы Украины, в частности россиянам.В результате комплексных мероприятий в нескольких областях нашего государства разоблачен организатор сделки и 3-х его подельников.Злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и государственные акты права собственности на землю.Среди клиентов были граждане россии, которые на основании фейковых документов пытались «легализоваться» в Украине или уехать в Евросоюз.Стоимость подделки зависит от сложности документа и срочности его изготовления. Так, например, за одну фейковую ID-карту гражданина Украины

дельцы просили 1,1 тыс. дол., а фейковое водительское удостоверение продавали за 600 дол.

При этом ежемесячно фигуранты выполняли от 100 и более «заказов».



Кроме того, они подделывали документы медкомиссий относительно непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такую услугу дельцы оценивали от 5 до 10 тыс. дол.



Во время более 150 обысков в подпольном цехе, а также по адресам проживания и работы фигурантов в Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Закарпатской областях выявлено:

▪️ бланки фальшивых документов;

▪️ оборудование для изготовления подделок и нанесение на них голографических защитных элементов;

▪️ печати и штампы, которые использовались в незаконной деятельности.



В настоящее время организатору схемы, его «курьеру» из Бучи, а также двум сообщникам из Ровно и Харькова сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.



Двое из вышеуказанных фигурантов уже находятся под стражей. Также планируется сообщение о подозрении еще одному участнику схемы из Ровно и нотариусу из Харькова.



Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.