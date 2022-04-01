Латвиец пытался вывезти из Украины предметы военного назначения

18:09 05 июля Киев, Украина

При досмотре автомобиля гражданина Латвии, который направлялся из Украины в Польшу, таможенники обнаружили предметы военного назначения: комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию.





Указано, что скрытые от контроля предметы военного назначения обнаружили сегодня в пункте пропуска Грушев Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 5 июля.Указано, что скрытые от контроля предметы военного назначения обнаружили сегодня в пункте пропуска Грушев пограничники Львовского отряда и сотрудники таможни.

"Обзорная группа провела углубленную проверку автомобиля Volkswagen, которым выезжал из Украины в Польшу гражданин Латвии. В багажном отделении транспортного средства и среди вещей водителя погранично-таможенная группа обнаружила почти шесть с половиной сотен предметов военного назначения", – говорится в сообщении.

Владелец специфического "товара" сообщил, что приобрел его в Украине, потому что увлекается исторической реконструкцией.



В Нацполицию пограничники направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины). Латвиец покинул пункт пропуска в сопровождении полицейских.