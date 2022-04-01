Латвиец пытался вывезти из Украины предметы военного назначения

При досмотре автомобиля гражданина Латвии, который направлялся из Украины в Польшу, таможенники обнаружили предметы военного назначения: комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию.
Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 5 июля.
Указано, что скрытые от контроля предметы военного назначения обнаружили сегодня в пункте пропуска Грушев пограничники Львовского отряда и сотрудники таможни.
Указано, что скрытые от контроля предметы военного назначения обнаружили сегодня в пункте пропуска Грушев пограничники Львовского отряда и сотрудники таможни.
Владелец специфического "товара" сообщил, что приобрел его в Украине, потому что увлекается исторической реконструкцией.
В Нацполицию пограничники направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины). Латвиец покинул пункт пропуска в сопровождении полицейских.
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