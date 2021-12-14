Кузьменко останется под стражей по делу Шеремета

14:54 13 Июль Киев, Украина

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.

«Следственный судья Батрин, рассмотрев ходатайство об изменении меры пресечения Кузьменко, постановил: в удовлетворении ходатайства отказать», - сказала она.

Постановление обжалованию не подлежит.

Также сегодня Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко.

Как сообщалось, подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко имеют проблемы со здоровьем.

Напомним, 4 июля в Киеве состоялась акция солидарности с заключенными по делу Шеремета. Суд не поддался давлению.