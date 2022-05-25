Курсантки станцевали под "Наколочки": вуз МВД начал служебное расследование
16:39 21 декабря Киев, Украина
В соцсетях распространилось видео, на котором пять курсанток университета МВД танцуют под тюремный шансон российской группы "Воровайки".
В связи с этим назначено служебное расследование, сообщили в Харьковском национальном университете внутренних дел.
"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии