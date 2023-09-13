Кубраков показал последствия российской атаки на Одессу

18:47 13 сентября Киев, Украина

Ночью 13 сентября россия совершила атаку на города Рени и Измаил в Одесской области при помощи ударных беспилотников. В результате атаки пострадали административные здания, склады для зерновых грузов, резервуары для хранения масла и автотранспорт.



Об этом информирует министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в своем сообщении на Facebook.



Согласно его данным, семеро водителей были госпитализированы в тяжелом состоянии.