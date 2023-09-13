Кубраков показал последствия российской атаки на Одессу
18:47 13 сентября Киев, Украина
Ночью 13 сентября россия совершила атаку на города Рени и Измаил в Одесской области при помощи ударных беспилотников. В результате атаки пострадали административные здания, склады для зерновых грузов, резервуары для хранения масла и автотранспорт.
Об этом информирует министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в своем сообщении на Facebook.
Согласно его данным, семеро водителей были госпитализированы в тяжелом состоянии.
"Несмотря на попытки агрессора снизить экспортный потенциал, украинские порты продолжают функционировать. Однако каждая атака на портовую инфраструктуру Украины ставит под угрозу продовольственную безопасность всего мира. С начала атак с июля этого года по порты Украины повреждено и частично разрушено 105 объектов портовой инфраструктуры. Это привело к сокращению экспорта зерновых грузов в страны Азии, Африки и Европы на более чем 3 миллиона тонн в месяц из-за атак на порты Дунайского кластера и блокирования морских портов. Порты Дунайского кластера играют ключевую роль в украинском агроэкспорте, их безопасность следует обеспечить мощными системами противовоздушной обороны, чтобы избежать серьезных последствий, в первую очередь для стран, зависящих от украинской агропродукции", - подчеркнул Кубраков в своем заявлении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии