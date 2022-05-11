Кто отправил три пули в письме для Папы Римского

Как сообщает ABC News, работниками почты Милана был перехвачен странный конверт, в котором были обнаружены три пули. Это послание было адресовано Папе Римскому. Полиция Милана приступила к расследованию этого инцидент с почтовой корреспонденцией на адрес Понтифика.
Подозрительный конверт был перехвачен работниками почты ночью на сортировочном предприятии в пригороде Милана. Его прислали из Франции.
На конверте от руки было написано: "Папе Римскому, Ватикан, площадь Святого Петра, Рим".
В послании находилось три пули, предположительно предназначенные для пистолета. Также в письме было сообщение, касающееся финансовых операций в Ватикане.
Расследование продолжается. Ватикан пока не дает никаких комментариев.
Ранее сообщалось, что Папа Римский встретился с "Человеком-пауком". Мужчина, переодеваясь в персонажа из комиксов, навещает детей в больницах. В этом же костюме он пришел к понтифику и попросил о молитве за маленьких пациентов. "Человеком-пауком" оказался 27-летний Маттиа Вильярдита, которого президент Италии Серджо Маттарелла наградил за работу в детских больницах.
Добавим, Ватикан рассекретил свое имущество в мире. Согласно 30-страничному документу, Ватикану принадлежит 4 051 объект недвижимости в Италии и около 1 120 объектов за границей, не считая посольств Ватикана во всем мире.
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