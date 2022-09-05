Кто отказывается подчиняться - похищают и бросают в застенки - Запорожская ОВА

08:58 05 сентября Киев, Украина

На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики за отказ подчиняться - похищают и бросают в застенки.

Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона.

"На оккупированных территориях продолжается терроризм, которые исповедует оккупационная власть - это подавление любых проявлений воли. Людей похищают, почти 500 у нас уже фактов подтвержденных, более 200 человек, к сожалению, находятся до сих пор в застенках. И это во всех наших громадах, непосредственно на оккупированных территориях такая ситуация", - акцентировал Старух.

Также он рассказал, что оккупанты давят на учителей и заставляют их выйти на работу, чтобы те учили детей по программам российских школ.

"На оккупированных территориях есть школы которые не работают, 40 школ почти из 400, не работают вообще, нет с ними связи", - подчеркнул Старух.



Председатель Запорожской ОВА отметил что люди, которые выехали из временно оккупированных территорий области на подконтрольную Украине территорию, обучают детей в онлайн формате.