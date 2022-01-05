Крым: российские силовики провели обыски в домах крымских татар

В аннексированном Крыму оккупанты устроили очередные обыски, были задержаны четверо крымских татар, их увезли в Управление ФСБ в Симферополе.
Об это в Facebook сообщила "Крымская солидарность".
Украинские правоохранители уже начали уголовное производство.
В Нижнегорском районе прошел обыск у журналиста "Крымской солидарности" и корреспондента "Грани" Айдера Кадырова.
В Нижнегорском районе прошел обыск у журналиста "Крымской солидарности" и корреспондента "Грани" Айдера Кадырова.
Кроме того, в Советском районе российские силовики пришли с обысками в дом Энвера Топчи. В поселке Солнечная Долина обыски прошли в доме Айдер Аблякимов, который работает в МЧС. В Судаке прошел обыск в доме активиста Умерова Ридвана.
В свою очередь полиция открыла уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымских татар.
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