Крым: российские силовики провели обыски в домах крымских татар

14:20 31 Август Киев, Украина

В аннексированном Крыму оккупанты устроили очередные обыски, были задержаны четверо крымских татар, их увезли в Управление ФСБ в Симферополе.

Об это в Facebook сообщила "Крымская солидарность".

Украинские правоохранители уже начали уголовное производство.



В Нижнегорском районе прошел обыск у журналиста "Крымской солидарности" и корреспондента "Грани" Айдера Кадырова.

"В доме на момент обыска находятся жена и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели «Газель» без опознавательных знаков", - отметили в "Крымской солидарности".

Кроме того, в Советском районе российские силовики пришли с обысками в дом Энвера Топчи. В поселке Солнечная Долина обыски прошли в доме Айдер Аблякимов, который работает в МЧС. В Судаке прошел обыск в доме активиста Умерова Ридвана.

"Всех четырех крымских татар задержали и везут в здание УФСБ в Симферополе", - добавили в "Крымской солидарности".

В свою очередь полиция открыла уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымских татар.