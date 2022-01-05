Крым: российские силовики провели обыски в домах крымских татар

14:20 31 Август Киев, Украина

В аннексированном Крыму оккупанты устроили очередные обыски, были задержаны четверо крымских татар, их увезли в Управление ФСБ в Симферополе.
 
Об это в Facebook сообщила "Крымская солидарность".
 
Украинские правоохранители уже начали уголовное производство.

В Нижнегорском районе прошел обыск у  журналиста "Крымской солидарности" и корреспондента "Грани" Айдера Кадырова.
"В доме на момент обыска находятся жена и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели «Газель» без опознавательных знаков", - отметили в "Крымской солидарности".
Кроме того, в Советском районе российские силовики пришли с обысками в дом Энвера Топчи. В поселке Солнечная Долина обыски прошли в доме Айдер Аблякимов, который работает в МЧС. В Судаке прошел обыск в доме активиста Умерова Ридвана.
"Всех четырех крымских татар задержали и везут в здание УФСБ в Симферополе", - добавили в "Крымской солидарности".
В свою очередь полиция открыла уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымских татар.
"Сегодня, 31 августа 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополе начало уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домах крымских татар (ч. 2 ст. 162 УК Украины)", - сообщила пресс служба прокуратуры АР Крым.