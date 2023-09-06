Крылатая ракета оккупантов попала в частное предприятие в Виннице - ВС ВСУ

В ночь на пятницу, 1 сентября, российские оккупанты выпустили по Украине две крылатые ракеты Калибр. Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны, другая - попала в частное предприятие в Винницкой области.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По данным ПС, оккупанты осуществили пуски из акватории Черного моря (район Феодосия).
В результате попадания ракеты на предприятии возник пожар, повреждено имущество и частные автомобили. Пострадавшим оказывается помощь.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По данным ПС, оккупанты осуществили пуски из акватории Черного моря (район Феодосия).
В результате попадания ракеты на предприятии возник пожар, повреждено имущество и частные автомобили. Пострадавшим оказывается помощь.
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