Крылатая ракета оккупантов попала в частное предприятие в Виннице - ВС ВСУ

09:22 01 сентября Киев, Украина

В ночь на пятницу, 1 сентября, российские оккупанты выпустили по Украине две крылатые ракеты Калибр. Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны, другая - попала в частное предприятие в Винницкой области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным ПС, оккупанты осуществили пуски из акватории Черного моря (район Феодосия).

В результате попадания ракеты на предприятии возник пожар, повреждено имущество и частные автомобили. Пострадавшим оказывается помощь.