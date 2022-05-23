Крушение самолета под Чугуевом: командующему ВСУ сообщено о подозрении

13:58 18 декабря Киев, Украина

По результатам расследования, командующему Воздушных сил и еще нескольким офицерам вручили подозрение по делу о крушении военного Ан-26 на Харьковщине

Об этом сказал на брифинге начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.



Как известно, вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 км трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. В итоге в живых остался только Вячеслав Золочевский. Среди погибших были и двое уроженцев Николаевской области – Владимир Олабин и Андрей Померанцев.

"По итогу расследования ГБР совместно с Офисом Генпрокурора добыты доказательства, которые дают основания обоснованно подозревать отдельных лиц, причастных к организации указанных полетов. Они допустили нарушения в своей служебной деятельности", - сказал Приймачок.

Дроздов подозревается в халатном отношении к организации полетов.



Кроме того, сообщено о подозрении руководителю полетами воинской части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями. ГБР заявило, что они допустили нарушения как на стадии подготовки полета Ан-26, так и во время его катастрофы. В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом.



Подозреваемых ГБР не задерживало.



По словам Вадима Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время. В Госбюро расследований считают, что установили еще не всех причастных.