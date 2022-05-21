Крупный пожар парализовал работу аэропорта Женевы

07:59 21 мая Киев, Украина

Вблизи аэропорта швейцарского города Женева в пятницу, 20 мая, возник крупный пожар, который привел ко сбоям в воздушном сообщении. Об этом сообщает местный телеканал RTS.

По словам представителя воздушной гавани, во второй половине дня загорелось строящееся здание нового центра для просителей убежища, находящееся вне периметра аэропорта. Из-за дыма было решено приостановить прием бортов, отправка - на усмотрение пилотов.

Таким образом, девять самолетов перенаправили в другие аэропорты, отправку 13 лайнеров отложили.

В пожарной службе Женевы уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 17:06 по местному времени (18:06 по Киеву). Огонь вспыхнул на последнем этаже строящегося здания, когда на крыше проводились изоляционные работы.

Как указано, именно горение изоляционных материалов стало причиной густого черного дыма. Борьбу с пожаром осложняет наличие там десятка баллонов с газом, которые могут взорваться.

Тем временем в Сети появились сообщение, что во время тушения огня у аэропорта прогремел взрыв. Сообщается об одном пострадавшем.

Ранее российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по заводу строительных материалов Knauf Украина в Соледаре Донецкой области. На предприятии начался серьезный пожар.