Кропивницкий: пьяный водитель насмерть сбил ребенка

20:41 10 ноября Киев, Украина

Автомобиль под управлением водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия, в результате ДТП ребенок скончался на месте.

Об этом УНН сообщили в ГУ НП в Кировоградской области.



Полицейские установили местонахождение правонарушителя, им оказался 44-летний местный житель. Водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.



Гражданина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.