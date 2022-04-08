Кропивницкий: пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Автомобиль под управлением водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия, в результате ДТП ребенок скончался на месте.
Об этом УНН сообщили в ГУ НП в Кировоградской области.
Полицейские установили местонахождение правонарушителя, им оказался 44-летний местный житель. Водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Гражданина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Полицейские установили местонахождение правонарушителя, им оказался 44-летний местный житель. Водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Гражданина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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