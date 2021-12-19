Кривой-Рог: огонь уничтожил прогулочный катер

17:53 13 Август Киев, Украина

Новости Кривого Рога: Пожар , который произошел на прогулочном катере пришвартованном к причалу, уничтожил судно. На момент возгорания внутри катера людей не было.



Сообщение о том, что на причале Кресовського водохранилища Покровского района города Кривой Рог горит прогулочный водный катер,



На месте спасатели установили, что огнем охвачен пришвартованный на причале прогулочный катер "Анна". Позже было установлено, что возгорание возникло внутри помещения водного транспорта, рассчитанного на 12 посадочных мест. Сообщение о том, что на причале Кресовського водохранилища Покровского района города Кривой Рог горит прогулочный водный катер, спасатели получили 13-го августа в 3:23.На месте спасатели установили, что огнем охвачен пришвартованный на причале прогулочный катер "Анна". Позже было установлено, что возгорание возникло внутри помещения водного транспорта, рассчитанного на 12 посадочных мест.

Пожар локализован в 3:48 и ликвидирован в 4:23.



Огнем уничтожено обшивку, внутреннюю отделку помещений, мебель и двигатель прогулочного катера "Анна". Общая площадь пожара - 40 кв. м.

Пенсионер-моряк Сергей Макаренко 12 лет назад собственноручно построил прогулочный катер "Анна".

"В бортовом журнале уже сколько записей и заказов, и свадьба, и экскурсии, а мы теперь никого не покатаем", – говорит мужчина.

Сейчас неравнодушные люди собирают деньги, чтобы восстановить катер.