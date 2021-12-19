Кривой-Рог: огонь уничтожил прогулочный катер

Новости Кривого Рога: Пожар, который произошел на прогулочном катере пришвартованном к причалу, уничтожил судно. На момент возгорания внутри катера людей не было.
Сообщение о том, что на причале Кресовського водохранилища Покровского района города Кривой Рог горит прогулочный водный катер, спасатели получили 13-го августа в 3:23.
На месте спасатели установили, что огнем охвачен пришвартованный на причале прогулочный катер "Анна". Позже было установлено, что возгорание возникло внутри помещения водного транспорта, рассчитанного на 12 посадочных мест.
Пожар локализован в 3:48 и ликвидирован в 4:23.
Огнем уничтожено обшивку, внутреннюю отделку помещений, мебель и двигатель прогулочного катера "Анна". Общая площадь пожара - 40 кв. м.
Огнем уничтожено обшивку, внутреннюю отделку помещений, мебель и двигатель прогулочного катера "Анна". Общая площадь пожара - 40 кв. м.
Пенсионер-моряк Сергей Макаренко 12 лет назад собственноручно построил прогулочный катер "Анна".
Сейчас неравнодушные люди собирают деньги, чтобы восстановить катер.
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