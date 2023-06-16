Кривой Рог столкнулся с проблемами с водой в связи с подрывом Каховской ГЭС

12:14 06 июня Киев, Украина

Подрыв Каховской ГЭС вызвал серьезные последствия для водоснабжения города Кривой Рог в Днепропетровской области.



Хотя водоснабжение будет продолжаться, промышленные предприятия города столкнутся с существенным сокращением потребления воды, а население будет ограничено в использовании этого ресурса.



Глава городской военной администрации, Александр Вилкул, поделился этой информацией через Telegram, подчеркнув, что ситуация, хоть и сложная, находится под контролем

Город Кривой Рог подразделяется на две зоны водоснабжения. Вода в Центрально-Городском, частично Металлургическом, Долгинцевском и Саксаганском районах по-прежнему будет поступать от Карачунов без риска.



Однако в остальных районах, которые покрывают 70% города, вода обычно поступает из Каховского водохранилища через водохранилище Южное. Власти заранее предвидели риски и приняли необходимые технические меры для обеспечения жизни горожан в этих условиях.

Городская администрация уже провела экстренное совещание, оценила ситуацию и разработала план, включающий технические и организационные меры. Важно, что вода будет поставляться, но требуется снизить потребление в районах, которые обычно снабжаются водой из Каховки.



Потребление воды промышленностью должно быть сокращено, а для населения будет снижено давление воды с 22:00 до 05:00, ограничивая доступ до первых этажей домов. Полив из шлангов будет полностью запрещен.