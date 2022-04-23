Кривой Рог: ребенок на цепи

15:21 23 июля Киев, Украина

Сегодня утром в одно из отделений полиции Кривого Рога обратился семилетний ребенок с жалобой на то, что он находится один дома и привязан к батарее.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.



"23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.



С ребенка сняли цепь и отвезли в медучреждение.



Выяснилось, что 30-летний отчим приковал пасынка и ушел на работу. Таким образом мужчина хотел "перевоспитать" мальчика, который якобы постоянно убегает из дома.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Подозреваемому грозит пять лет лишения свободы. Мужчина задержан. Решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.