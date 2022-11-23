Кривой Рог полностью обесточен - ОВА

17:40 23 ноября Киев, Украина

Глава городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что по состоянию на 16:00 Кривой Рог полностью обесточен. Началась спасательная операция по подъему горняков из шахт.



Отмечается, что в Кривом Роге задействован экстренный план на случай полного обесточивания. Водозаборы, насосные станции, малые котельные и больницы переведены на генераторы.

"Большие котельные, питающиеся от высоковольтных линий, на генераторах работать не могут. Люди из метро уже выведены. Начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт", - рассказал Вилкул.



Он призвал руководство предприятий всех форм собственности и бизнес отпустить работников по домам, а также помочь с их развозкой, поскольку электротранспорт не работает.