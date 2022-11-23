Кривой Рог полностью обесточен - ОВА

Глава городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что по состоянию на 16:00 Кривой Рог полностью обесточен. Началась спасательная операция по подъему горняков из шахт.
Отмечается, что в Кривом Роге задействован экстренный план на случай полного обесточивания. Водозаборы, насосные станции, малые котельные и больницы переведены на генераторы.
Отмечается, что в Кривом Роге задействован экстренный план на случай полного обесточивания. Водозаборы, насосные станции, малые котельные и больницы переведены на генераторы.
Он призвал руководство предприятий всех форм собственности и бизнес отпустить работников по домам, а также помочь с их развозкой, поскольку электротранспорт не работает.
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