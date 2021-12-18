Кривой Рог: полицейский стрелял в несовершеннолетнего

22:38 21 Июль Киев, Украина

На Днепровщине закончено следствие по факту ранения полицейским подростка. В результате полученных травм ребенок был госпитализирован, пуля навсегда останется в его легких.

В Днепропетровской области будут судить полицейского, который безосновательно стрелял в несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в Кривом Роге в августе 2018 года двое полицейских необоснованно обвинили двух подростков в незаконном хранении и приобретении наркотиков.

Подростки пытались скрыться от правоохранителей, однако во время побега один из них упал на землю, а полицейский, его догнал, совершил в него 2 выстрела из неустановленного пистолета.

17-летний подросток получил огнестрельное пулевое проникающее ранение правой половины грудной клетки.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, такое ранение относится к тяжким телесным повреждениям, к тому же пуля до сих пор находится в легких пострадавшего, ведь врачи не рискуют ее доставать.

Правоохранителю, которого обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.