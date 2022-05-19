Кривой Рог: пассажир стрелял в таксиста из-за 8 гривен

Вчера, 17 декабря в Кривом Роге между водителем такси и нетрезвым пассажиром возник конфликт из-за денег, в результате которого таксист получил ранение из пистолета.
Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.
Водитель, который ждал долгое время, пока клиенты выйдут, когда довез их на место, предупредил, что за простой придется доплатить 8 гривен.
Это разозлило мужчину, он достал оружие и выстрелил таксисту в ногу.
Это разозлило мужчину, он достал оружие и выстрелил таксисту в ногу.
Мужчину доставили во 2-ю горбольницу.
По факту хулиганства внесены сведения в ЕРДР в 296 УКУ. Нарушителя доставили в Довгинцевское отделение полиции. Им оказался 32-летний криворожанин.
По факту хулиганства внесены сведения в ЕРДР в 296 УКУ. Нарушителя доставили в Довгинцевское отделение полиции. Им оказался 32-летний криворожанин.
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