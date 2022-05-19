Кривой Рог: пассажир стрелял в таксиста из-за 8 гривен

11:48 18 декабря Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции. Вчера, 17 декабря в Кривом Роге между водителем такси и нетрезвым пассажиром возник конфликт из-за денег, в результате которого таксист получил ранение из пистолета.Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Водитель, который ждал долгое время, пока клиенты выйдут, когда довез их на место, предупредил, что за простой придется доплатить 8 гривен.



Это разозлило мужчину, он достал оружие и выстрелил таксисту в ногу.

"Вчера, 17 декабря, в полицию поступило сообщение, что неизвестный выстрелил в водителя такси. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что у нарушителя с водителем такси возник конфликт из-за того, что клиент отказался платить за простой автомобиля. Во время конфликта пассажир достал пистолет и выстрелил в сторону водителя такси. В результате водитель получил непроникающее огнестрельное ранение левой голени ", — рассказала пресс-секретарь Криворожского отделения полиции Оксана Лесонен.

Мужчину доставили во 2-ю горбольницу.



По факту хулиганства внесены сведения в ЕРДР в 296 УКУ. Нарушителя доставили в Довгинцевское отделение полиции. Им оказался 32-летний криворожанин.