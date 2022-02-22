Кривой Рог: парень поджег беременную подругу и скрылся

20:29 26 Май Киев, Украина

Житель Кривого Рога во время словесной перепалки со своей беременной сожительницей, облил ее воспламеняющимся веществом и поджег.
 
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"26 мая около 16:10 от работников ГСЧС в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности в Долгинцевском районе горит девушка", - говорится в сообщении.
Полиция выяснила, что молодые люди поссорились. 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег ее, а потом скрылся с места происшествия. Девушку доставили в больницу.

Подозреваемого в поджоге удалось задержать. У юноши дома провели обыск, в ходе которого изъяли оружие.

Решается вопрос об открытии уголовного производства (покушение на убийство).