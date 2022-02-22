Кривой Рог: парень поджег беременную подругу и скрылся

Житель Кривого Рога во время словесной перепалки со своей беременной сожительницей, облил ее воспламеняющимся веществом и поджег.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Полиция выяснила, что молодые люди поссорились. 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег ее, а потом скрылся с места происшествия. Девушку доставили в больницу.
Подозреваемого в поджоге удалось задержать. У юноши дома провели обыск, в ходе которого изъяли оружие.
Решается вопрос об открытии уголовного производства (покушение на убийство).
Подозреваемого в поджоге удалось задержать. У юноши дома провели обыск, в ходе которого изъяли оружие.
Решается вопрос об открытии уголовного производства (покушение на убийство).
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