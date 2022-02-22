Кривой Рог: парень поджег беременную подругу и скрылся

20:29 26 Май Киев, Украина

Житель Кривого Рога во время словесной перепалки со своей беременной сожительницей, облил ее воспламеняющимся веществом и поджег.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"26 мая около 16:10 от работников ГСЧС в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности в Долгинцевском районе горит девушка", - говорится в сообщении.