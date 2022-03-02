Кривой Рог: мужчина напал на продавщицу киоска, женщина в тяжелом состоянии

18:44 01 Июнь Киев, Украина

В Покровском районе Кривого Рога мужчина совершил нападение на продавца киоска, он ударил женщину молотком по голове, а потом порезал пострадавшей горло.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Криворожского районного управления полиции.



После нападения злоумышленник вынес ценные вещи женщины, 300 гривен из кассы магазина, шоколадки, жвачки и зажигалки.





Вскоре правоохранители задержали нападавшего. Им оказался 32-летний местный житель. По данному факту полицейские открыли дело согласно части 3 статьи 15, пункта 6 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.