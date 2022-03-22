Кривой Рог. 14 грузовых вагонов сошли с рельсов

09:59 28 октября Киев, Украина

Правоохранители Кривого Рога разбирают причины аварии, которая произошла сегодня рано утром на железнодорожном полотне Днепропетровской области.



Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.



28 октября в 4.10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали.



По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. Принимаются меры по ликвидации последствий происшествия.