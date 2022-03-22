Кривой Рог. 14 грузовых вагонов сошли с рельсов

09:59 28 октября Киев, Украина

Правоохранители Кривого Рога разбирают причины аварии, которая произошла сегодня рано утром на железнодорожном полотне Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

28 октября в 4.10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали.

По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. Принимаются меры по ликвидации последствий происшествия.
"По факту открыто уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", — рассказали в полиции. 