Кривой Рог. 14 грузовых вагонов сошли с рельсов

Правоохранители Кривого Рога разбирают причины аварии, которая произошла сегодня рано утром на железнодорожном полотне Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
28 октября в 4.10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали.
По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. Принимаются меры по ликвидации последствий происшествия.
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