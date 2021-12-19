Криминального "авторитета" по кличке "Салим" выдворили из Украины

14:35 07 Апрель Киев, Украина

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан и выдворен из Украины 42-летний гражданин Российской Федерации, который является уголовным "авторитетом" по кличке «Салим».



Его уже высылали из страны пять лет назад, однако он прибыл на территорию Украины незаконно, сообщает пресс-служба МВД.

"Данный гражданин был выдворен с территории Украины в 2016 году с последующим запретом въезда сроком на 3 года, в 2019 году запрет был продлен еще на 3 года. И несмотря на запрет въезда, мужчина незаконно попал в Украину вне пунктов пропуска для налаживания криминальных и коррупционных связей, распространения на территории Украины деятельности подконтрольных ему преступных групп и перераспределения таким образом сфер влияния в преступной среде", - говорится в сообщении.

На 42-летнего россиянина был составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 203-1 КУоАП Невыполнение решения о запрете въезда в Украину.



6 апреля мужчина покинул территорию Украины.