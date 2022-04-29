Крестный ход продолжается: в Киеве по-прежнему ограничивают движение транспорта. КАРТА

10:09 28 июля Киев, Украина

Крестный ход в Киеве продолжается, в связи с этим по ул. Трехсвятительской будет ограничено движение для всех транспортных средств.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"28 июля в связи с проведением мероприятий в центре Киева будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской. Патрульные будут обеспечивать порядок и безопасность, чтобы все состоялось без нарушений", - сказано в сообщении.

В полиции призвали с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и при необходимости обращаться за помощью к патрульным.
 
Фото: Ограничения движения в Киеве 01