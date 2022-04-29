Крестный ход продолжается: в Киеве по-прежнему ограничивают движение транспорта. КАРТА

Крестный ход в Киеве продолжается, в связи с этим по ул. Трехсвятительской будет ограничено движение для всех транспортных средств.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
"28 июля в связи с проведением мероприятий в центре Киева будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской. Патрульные будут обеспечивать порядок и безопасность, чтобы все состоялось без нарушений", - сказано в сообщении.
В полиции призвали с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и при необходимости обращаться за помощью к патрульным.
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