Крестный ход продолжается: в Киеве по-прежнему ограничивают движение транспорта. КАРТА

10:09 28 июля Киев, Украина

Крестный ход в Киеве продолжается, в связи с этим по ул. Трехсвятительской будет ограничено движение для всех транспортных средств.



Об этом сообщает патрульная полиция Киева.



"28 июля в связи с проведением мероприятий в центре Киева будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской. Патрульные будут обеспечивать порядок и безопасность, чтобы все состоялось без нарушений", - сказано в сообщении.



В полиции призвали с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и при необходимости обращаться за помощью к патрульным.