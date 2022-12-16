Кременчуг остался без теплоснабжения и электричества - мэр
12:43 16 декабря Киев, Украина
В связи массированным обстрелом рф, Кременчуг
в Полтавской области остался без теплоснабжения и электричества.
Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
"Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления! Обязательно закройте все окна, и проведите все возможные меры для сохранения тепла в помещениях", - отметил он.
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