Кременчуг остался без теплоснабжения и электричества - мэр

12:43 16 декабря Киев, Украина

В связи массированным обстрелом рф, Кременчуг в Полтавской области остался без теплоснабжения и электричества.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
 
"Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления! Обязательно закройте все окна, и проведите все возможные меры для сохранения тепла в помещениях", - отметил он.