Кременчуг: коммунальщики нашли авиационную бомбу

О происшествии работники сразу сообщили в государственную службу чрезвычайных ситуаций.

"Специалисты ГСЧС выехали на место и установили, что данная находка является 100-килограммовой авиационной бомбой времен прошлых войн. 12 августа сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области изъяли авиабомбу и проверили окружающий участок на наличие других взрывоопасных предметов. Дополнительно боеприпасов обнаружено не было. Авиабомбу ФАБ-100 уничтожили контролируемым подрывом", - говорится в сообщении.