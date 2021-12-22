Кременчуг: коммунальщики нашли авиационную бомбу
17:39 13 Август Киев, Украина
Новости Кременчуга:
100-килограммовая авиабомба была найдена сотрудниками КП "Кременчукэнерго" во время плановых работ по замене электрокабелей. Территория, на которой обнаружен боеприпас, находится недалеко от жилого сектора.
О происшествии работники сразу сообщили в государственную службу чрезвычайных ситуаций.
"Специалисты ГСЧС выехали на место и установили, что данная находка является 100-килограммовой авиационной бомбой времен прошлых войн. 12 августа сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области изъяли авиабомбу и проверили окружающий участок на наличие других взрывоопасных предметов. Дополнительно боеприпасов обнаружено не было. Авиабомбу ФАБ-100 уничтожили контролируемым подрывом", - говорится в сообщении.
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