Кража в фитнес-центрах: полиция Винницы задержала иностранца (ФОТО)

10:18 23 Ноябрь Киев, Украина

В воскресенье, 21 ноября, в Одессе оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего гражданина Республики Беларусь , который крал личные вещи из камер хранения у клиентов фитнес-клубов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Полицейские установили причастность незаконно находившегося в Украине правонарушителя к совершению двух краж на территории Винницкой и Киевской областей. Сейчас полиция проверяет мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов.

В полицию обратился 31-летний винничанин с сообщением о совершении кражи . Пострадавший рассказал, что во время тренировки в фитнес-центре из его камеры хранения неизвестный похитил сумму в размере 3 000 долларов США, 1 000 евро и 45 000 гривен.

Просмотрев видео с камеры наблюдения, установленной в помещении спортивного клуба, полицейские оперативным путем установили личность, причастную к совершению кражи. Им оказался 32-летний гражданин Республики Беларусь, временно проживавший в Одессе.

Полиция разослала ориентировку на розыск злоумышленника всем региональным подразделениям полиции. Выяснилось, что полиция в Киеве разыскивает подозреваемого за совершение аналогичного преступления.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники задержали злоумышленника по месту жительства в Одессе и изъяли часть ворованных средств потерпевшего.

Следствием возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкции предусматривают наказание – до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый находится в столице для дальнейшего расследования уголовного дела.