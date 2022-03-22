КПВВ "Чаплинка", соединяющий с Крымом, закрыли на месяц

18:26 23 июня Киев, Украина

КПВВ "Чаплинка", который является пропускным пунктом на территорию аннексированного Россией Крыма , по решению Херсонского головы, закрыт на период с 19 июня до 15 июля.

Об этом сообщило представительство президента Украины в АРК.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, работа КПВВ "Чаплинка" временно прекращено - с 19 июня по 15 июля 2021 года", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что закрыли КПВВ по решению главы Херсонской ОГА.



При этом КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.