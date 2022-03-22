КПВВ "Чаплинка", соединяющий с Крымом, закрыли на месяц

КПВВ "Чаплинка", который является пропускным пунктом на территорию аннексированного Россией Крыма, по решению Херсонского головы, закрыт на период с 19 июня до 15 июля.
Об этом сообщило представительство президента Украины в АРК.
В Госпогранслужбе сообщили, что закрыли КПВВ по решению главы Херсонской ОГА.
При этом КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.
При этом КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.
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