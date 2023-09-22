Коррупция в военкомате Львовской области: задержана сотрудница

"Мы осуждаем все формы незаконной деятельности со стороны работников территориальных центров комплектования. Это недопустимо в нашей структуре. Мы предоставим всю необходимую поддержку для проведения расследования и уверены, что структура территориальных центров будет очищена от коррупции. Ни одна проявление коррупции не останется безнаказанным", - заверили в Львовском областном военкомате.