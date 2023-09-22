Коррупция в военкомате Львовской области: задержана сотрудница

12:00 22 сентября Киев, Украина

В одном из районных военкоматов Львовской области была выявлена коррупционная схема, и сотрудница этого учреждения была задержана.

Об этом информирует служба связей с общественностью Львовского областного территориального центра комплектования и социальной защиты (ТЦК и СП).

По информации, правоохранительные органы провели задержание сотрудницы одного из районных территориальных центров комплектования по подозрению в получении взятки за урегулирование вопросов, связанных с уклонением от призыва на мобилизацию.
 
"Мы осуждаем все формы незаконной деятельности со стороны работников территориальных центров комплектования. Это недопустимо в нашей структуре. Мы предоставим всю необходимую поддержку для проведения расследования и уверены, что структура территориальных центров будет очищена от коррупции. Ни одна проявление коррупции не останется безнаказанным", - заверили в Львовском областном военкомате.