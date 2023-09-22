Коррупция в военкомате Львовской области: задержана сотрудница

В одном из районных военкоматов Львовской области была выявлена коррупционная схема, и сотрудница этого учреждения была задержана.
Об этом информирует служба связей с общественностью Львовского областного территориального центра комплектования и социальной защиты (ТЦК и СП).
По информации, правоохранительные органы провели задержание сотрудницы одного из районных территориальных центров комплектования по подозрению в получении взятки за урегулирование вопросов, связанных с уклонением от призыва на мобилизацию.
Об этом информирует служба связей с общественностью Львовского областного территориального центра комплектования и социальной защиты (ТЦК и СП).
По информации, правоохранительные органы провели задержание сотрудницы одного из районных территориальных центров комплектования по подозрению в получении взятки за урегулирование вопросов, связанных с уклонением от призыва на мобилизацию.
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