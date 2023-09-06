Коррупция в Одесской области: депутат обвинен в краже дорогого катера

По данным, полученным от МВД, депутат, который также является главой одного из райсоветов в Одесской области, был задержан по обвинению в краже скоростного катера, оцененного в более чем 2 миллиона гривен.
Сообщение о задержании было опубликовано в официальном канале МВД в Telegram.
По информации в документе, чиновник узнал о наличии скоростного катера в одесском яхт-клубе, который фактически принадлежал Государственной экологической инспекции. Под видом защиты имущества от возможных обстрелов, он убедил госэкоинспектора вывезти катер из клуба. Катер был спрятан на территории рыбацкого комплекса. В попытке замести следы, чиновник использовал чужой потерянный паспорт и указал в расписке на получение госимущества данные другого человека.
Эти действия, как указано в сообщении МВД, привели к более чем 2 миллионам 690 тысячам гривен ущерба для Государственной экологической инспекции.
В настоящее время чиновника задержали и официально проинформировали его о подозрении.
В соответствии с законом, за такое преступление чиновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией его имущества.
В настоящий момент рассматриваются вопросы относительно применения меры пресечения, временного удаления с занимаемой должности и ареста имущества обвиняемого.
Сообщение о задержании было опубликовано в официальном канале МВД в Telegram.
По информации в документе, чиновник узнал о наличии скоростного катера в одесском яхт-клубе, который фактически принадлежал Государственной экологической инспекции. Под видом защиты имущества от возможных обстрелов, он убедил госэкоинспектора вывезти катер из клуба. Катер был спрятан на территории рыбацкого комплекса. В попытке замести следы, чиновник использовал чужой потерянный паспорт и указал в расписке на получение госимущества данные другого человека.
Эти действия, как указано в сообщении МВД, привели к более чем 2 миллионам 690 тысячам гривен ущерба для Государственной экологической инспекции.
В настоящее время чиновника задержали и официально проинформировали его о подозрении.
В соответствии с законом, за такое преступление чиновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией его имущества.
В настоящий момент рассматриваются вопросы относительно применения меры пресечения, временного удаления с занимаемой должности и ареста имущества обвиняемого.
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