Коррупционная схема в Одесском районе: СБУ выявила откаты в управлении

19:41 02 июня Киев, Украина





По данным СБУ, руководитель учреждения организовала систему получения "откатов" в обмен на выигрыш в тендерах на различные заказы, оплачиваемые из местного бюджета. Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла коррупционную схему, действовавшую в одном из управлений Черноморского городского совета Одесского района. Информацию об этом предоставила пресс-служба СБУ в Одесской области.По данным СБУ, руководитель учреждения организовала систему получения "откатов" в обмен на выигрыш в тендерах на различные заказы, оплачиваемые из местного бюджета.

Участники схемы намеренно завышали стоимость товаров, услуг и работ, а руководитель устанавливала 10% "отката" от общей суммы заключенного договора.



По сообщению СБУ, женщина, принимая взятки, обещала "гарантированную" помощь в выигрыше тендеров на закупку товаров, предоставление услуг и выполнение работ за счет местного бюджета.



Сотрудники СБУ задержали чиновницу в момент получения взятки в размере 105,6 тысяч гривен от одного из подрядчиков. Расчеты проводились по договору на монтаж систем вентиляции и обслуживание сетей теплоснабжения на общую сумму более 1 миллиона гривен.



Директору подрядной коммерческой структуры, а также организатору схемы были предъявлены обвинения в преступных действиях.