Коррупция во время мобилизации: в Киевской области разоблачена глава военной медкомиссии

17:07 29 августа Киев, Украина

СБУ и



Фигуранты предлагали потенциальным призывникам свою «помощь» в уклонении от военной службы на основании фиктивных документов о «плохом» здоровье.



Стоимость коррупционной «услуги» составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклоняющегося.



По имеющимся данным, должностные лица «проработали» по преступной схеме более 50 человек, которые хотели уклониться от призыва и убежать за границу.



ГБР собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации. Чиновница действовала в составе преступной группы, в которую входило не менее 5 человек. Среди них – руководитель отделения местного военкомата со своим подчиненным.Фигуранты предлагали потенциальным призывникам свою «помощь» в уклонении от военной службы на основании фиктивных документов о «плохом» здоровье.Стоимость коррупционной «услуги» составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклоняющегося.По имеющимся данным, должностные лица «проработали» по преступной схеме более 50 человек, которые хотели уклониться от призыва и убежать за границу.

Для поиска клиентов и передачи денег они действовали с двумя сообщниками – бывшим военкоматом и его сыном.

При этом сама руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без

фактического прохождения медосмотра военнообязанными.

Затем на основании фиктивных врачебных документов должностные лица военкомата «списывали» уклонистов по военному учету.



В настоящее время главе военной медкомиссии сообщена о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные организованной группой) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.



Ранее по 332 статье были квалифицированы также преступные действия начальника отделения военкомата и еще двух сообщников.



Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.



Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.