Корректировала воздушные удары по Одессе: СБУ задержала предательницу

12:08 11 августа Киев, Украина

СБУ задержала в Одессе российскую агентку, работавшую на ФСБ . Злоумышленница собирала разведданные о местах базирования Сил обороны, а после вражеских воздушных атак на город она обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия прилетов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

За каждую выполненную задачу российская агентка получала от своего «куратора» с ФСБ до 20 тыс. в гривневом эквиваленте. «Сумы» поступали в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки.



Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Одессе с применением

крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время контрдиверсионных мер, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из

украинских военных объектов.



По данным следствия, российской агенткой оказалась местная жительница, которая имела пророссийские взгляды и хотела «подработать» за счет сотрудничества с вражеской спецслужбой. Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны.



В ходе обысков по месту жительства фигурантки выявлены банковские карточки и средства связи с доказательствами ее разведывательно-

подрывной деятельности в пользу россии.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Она под стражей и полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.