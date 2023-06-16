Корректировал ракеты: СБУ задержала бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета

10:18 29 мая Киев, Украина

Бывший депутат Запорожского горсовета, который еще с советских времен является сторонником коммунистической идеологии, с начала широкомасштабного вторжения активно поддержал вооруженную агрессию россии против Украины.

По указаниям кураторов подозреваемый собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ, а также о расположении объектов военного и оборонно-промышленного комплекса. Также он фиксировал последствия вражеских ударов по областному центру. Полученные данные передавал через Telegram.

По его наведению российские захватчики совершили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае этого года. Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 3 местных жителя. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.



По данным следствия, вражеским приспешником оказался ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.



После выхода «на свободу» вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти пол года был депутатом Запорожского городского совета.



Также он был активным участником прокремлевских организаций «Союз советских офицеров» и «Бессмертный полк».

В 2022 году по своим убеждениям он пополнил агентурную сеть страны-агрессора и стал всячески помогать спецслужбам россии в проведении подрывной деятельности против Украины. Для выполнения враждебных задач русский агент сформировал свою информаторскую сеть. В ее состав вошли бывшие однопартийцы фигуранта, проживающие в Запорожье.



Через них он «в темную» получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры. Затем изменник лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал рф для подготовки воздушных атак по территории региона. После вражеских ударов злоумышленник «отчитывался» об их

последствиях в ФСБ.

В ходе обысков по месту жительства задержанного обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для общения с российской спецслужбой.

Также у него изъято большое количество запретной коммунистической символики.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).