Корректировал обстрелы позиций ВСУ: СБУ задержала жителя Херсона

Под стражу отправили жителя Херсона, подозреваемого в сотрудничестве с российскими военными во время оккупации города. Мужчина еще в начале полномасштабного вторжения перешел на сторону россиян и стал сотрудничать с российскими спецслужбами.
Об этом рассказали СБУ.
С апреля он приступил к активному выполнению враждебных задач, в частности, собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны Херсонщины, а также выдавал адреса пребывания участников сопротивления, среди которых были бывшие атовцы.
Данные мужчина передавал россиянам через анонимный канал в телеграммы.
У мужчины был проведен обыск и найдены пропагандистские материалы, символика россии, а также мобильный телефон с перепиской с российскими
Об этом рассказали СБУ.
С апреля он приступил к активному выполнению враждебных задач, в частности, собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны Херсонщины, а также выдавал адреса пребывания участников сопротивления, среди которых были бывшие атовцы.
Данные мужчина передавал россиянам через анонимный канал в телеграммы.
У мужчины был проведен обыск и найдены пропагандистские материалы, символика россии, а также мобильный телефон с перепиской с российскими
ФСБшниками.
По подозрению в госизмене разоблаченному грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного.
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