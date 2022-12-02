Корректировал обстрелы позиций ВСУ: СБУ задержала жителя Херсона

14:31 02 декабря Киев, Украина





Об этом рассказали



С апреля он приступил к активному выполнению враждебных задач, в частности, собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны Херсонщины, а также выдавал адреса пребывания участников сопротивления, среди которых были бывшие атовцы.



Данные мужчина передавал россиянам через анонимный канал в телеграммы.



У мужчины был проведен обыск и найдены пропагандистские материалы, символика россии, а также мобильный телефон с перепиской с российскими Под стражу отправили жителя Херсона , подозреваемого в сотрудничестве с российскими военными во время оккупации города. Мужчина еще в начале полномасштабного вторжения перешел на сторону россиян и стал сотрудничать с российскими спецслужбами.Об этом рассказали СБУ С апреля он приступил к активному выполнению враждебных задач, в частности, собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны Херсонщины, а также выдавал адреса пребывания участников сопротивления, среди которых были бывшие атовцы.Данные мужчина передавал россиянам через анонимный канал в телеграммы.У мужчины был проведен обыск и найдены пропагандистские материалы, символика россии, а также мобильный телефон с перепиской с российскими

ФСБшниками.

По подозрению в госизмене разоблаченному грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного.