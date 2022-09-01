Корректировал артобстрелы: СБУ задержала российского агента на Сумщине

12:29 27 июля Киев, Украина

В Сумской области задержан мужчина, завербованный представителем российских спецслужб после полномасштабного вторжения россии.

Об этом сообщается на сайте СБУ в среду, 27 июля.

"Во время разведки украинских позиций вражеский агент проводил их фото- и видеофиксацию, а затем переправлял сотруднику ФСБ рф в виде электронных файлов с привязкой к местности. Для передачи использовал предварительно отработанные закрытые каналы электронной связи. Оккупанты планировали использовать эти данные для массированных артиллерийских обстрелов региона", – говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, которые предатель использовал для коммуникации с агрессором.



Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ему должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.