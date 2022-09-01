Корректировал артобстрелы: СБУ задержала российского агента на Сумщине

В Сумской области задержан мужчина, завербованный представителем российских спецслужб после полномасштабного вторжения россии.
Об этом сообщается на сайте СБУ в среду, 27 июля.
Во время обыска по месту жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, которые предатель использовал для коммуникации с агрессором.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ему должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
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