Коростень: "горячая" ссора закончилась стрельбой в полицейских

16:44 26 Апрель Киев, Украина

На Житомирщине в городе Коростень 45-летний мужчина в ходе семейной ссоры облил себя и дом бензином и угрожал поджогом. Когда правоохранители попытались утихомирить агрессивного мужчину он выстрелил в их сторону.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"В ходе семейной ссоры мужчина облил комнату в доме и себя бензином и забаррикадировался, угрожая поджечь дом. Во время общения с полицейскими мужчина выстрелил в сторону правоохранителей. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

Около 22:30 жительница Коростеня сообщила по спецлинии 102 о семейном конфликте с сожителем, в ходе которого мужчина применял насилие, а затем облил комнату и себя горючим и стал угрожать поджогом. Женщина уточнила, что, кроме нее и мужа, в доме находятся трое детей в возрасте 11, 15 и 19 лет.



На момент прибытия полицейских выяснилось, что женщина и двое детей, 11 и 15 лет вышли из дома. В доме оставался еще один 19-летний сын женщины.



Полицейские зашли внутрь и попытались договориться с агрессивным мужчиной, однако он отказался общаться. Правоохранителям удалось вывести юношу из дома.





В это время мужчина закрылся и начал демонстрировать пистолет и зажигалки, угрожая поджогом. Когда полицейские попытались в очередной раз приблизиться к входной двери дома он выстрелил в их сторону. Пуля задела и повредила бронежилет полицейского.

В 23:30 была введена в действие специальная операция по задержанию вооруженного правонарушителя. На место происшествия прибыли спецназовцы КОРДа.



Спецназовцы на протяжении более трех часов проводили переговоры с забаррикадированным в доме мужчиной, получив при этом необходимую информацию и сориентировавшись с дальнейшими действиями.



Во время исполнения одной из договоренностей группа спецназовцев зашли в дом и мгновенно задержали хозяина.



В результате операции никто не пострадал. Сейчас 45-летний мужчина находится под стражей. За содеянное правонарушение предусмотрено наказание от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.