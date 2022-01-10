Коростень: "горячая" ссора закончилась стрельбой в полицейских

На Житомирщине в городе Коростень 45-летний мужчина в ходе семейной ссоры облил себя и дом бензином и угрожал поджогом. Когда правоохранители попытались утихомирить агрессивного мужчину он выстрелил в их сторону.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Около 22:30 жительница Коростеня сообщила по спецлинии 102 о семейном конфликте с сожителем, в ходе которого мужчина применял насилие, а затем облил комнату и себя горючим и стал угрожать поджогом. Женщина уточнила, что, кроме нее и мужа, в доме находятся трое детей в возрасте 11, 15 и 19 лет.
На момент прибытия полицейских выяснилось, что женщина и двое детей, 11 и 15 лет вышли из дома. В доме оставался еще один 19-летний сын женщины.
Полицейские зашли внутрь и попытались договориться с агрессивным мужчиной, однако он отказался общаться. Правоохранителям удалось вывести юношу из дома.
В это время мужчина закрылся и начал демонстрировать пистолет и зажигалки, угрожая поджогом. Когда полицейские попытались в очередной раз приблизиться к входной двери дома он выстрелил в их сторону. Пуля задела и повредила бронежилет полицейского.
В 23:30 была введена в действие специальная операция по задержанию вооруженного правонарушителя. На место происшествия прибыли спецназовцы КОРДа.
Спецназовцы на протяжении более трех часов проводили переговоры с забаррикадированным в доме мужчиной, получив при этом необходимую информацию и сориентировавшись с дальнейшими действиями.
Во время исполнения одной из договоренностей группа спецназовцев зашли в дом и мгновенно задержали хозяина.
В результате операции никто не пострадал. Сейчас 45-летний мужчина находится под стражей. За содеянное правонарушение предусмотрено наказание от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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