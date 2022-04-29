Корабли рф угрожают ракетными обстрелами по Украине

11:04 29 апреля Киев, Украина

В Черном море корабельная группировка вражеского флота продолжает угрожать ракетными ударами по Украине.

В составе группировки - подводная лодка.



Об этом заявил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Корабельное группировки флота России хранит в обязательном присутствии подводную лодку и продолжает угрожать ракетными ударами", - заявил Назаров.

Он отмечает, что вчера вечером ракетный удар был нанесен по Одесской области.



Оккупанты атаковали регион тремя ракетами, две из которых – крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были выпущены кораблем, а также Х-59, запущенной с самолета. Подразделение противовоздушной обороны все ракеты уничтожило.



В то же время, вчера утром оккупанты обстреляли одно из предприятий Николаева. Ракетным ударом разрушены производственные помещения по изготовлению строительных материалов. Пострадавших нет.



По словам Назарова, по состоянию на вечер 28 апреля, враг продолжал ведение боевых действий на занятом рубеже в Херсонской и Николаевской областях. Ни атаковать, ни продвинуться украинские подразделения ему не позволили.



При этом ракетно-артиллерийскими ударами уничтожены 14 оккупантов, бронированная и автомобильная техника, средства артиллерийско-ракетного поражения.