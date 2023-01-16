Корабль из Украины сел на мель в Босфоре, пролив заблокирован

10:41 16 января Киев, Украина





Об этом сообщает NTV.



По данным издания, причиной инцидента стал отказ руля судна. Грузовой корабль MKK-1, прибывший в Стамбул из Украины, сел на мель в Босфоре , движение по проливу временно приостановлено в обоих направлениях.Об этом сообщает NTV.По данным издания, причиной инцидента стал отказ руля судна.

"В заявлении губернатора Стамбула отметили, что сухогруз под флагом Палау MKK-1, следовавший из Украины в Стамбул, сел на мель около 07:00 из-за отказа руля", — говорится в сообщении.

В Главном управлении береговой безопасности рассказали, что участие в операции по деблокаде пролива в общей сложности принимают восемь судов — в частности, специализированное судно Nene Hatun, спасательные катера и буксиры, катер управления береговой охраны и подводные экипажи.



В результате инцидента нет пострадавших, также не зарегистрировано загрязнение окружающей среды.