Корабль из Украины сел на мель в Босфоре, пролив заблокирован

Грузовой корабль MKK-1, прибывший в Стамбул из Украины, сел на мель в Босфоре, движение по проливу временно приостановлено в обоих направлениях.
Об этом сообщает NTV.
По данным издания, причиной инцидента стал отказ руля судна.
Об этом сообщает NTV.
По данным издания, причиной инцидента стал отказ руля судна.
В Главном управлении береговой безопасности рассказали, что участие в операции по деблокаде пролива в общей сложности принимают восемь судов — в частности, специализированное судно Nene Hatun, спасательные катера и буксиры, катер управления береговой охраны и подводные экипажи.
В результате инцидента нет пострадавших, также не зарегистрировано загрязнение окружающей среды.
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