Координировали удары по Днепру: разоблачена разведгруппа генштаба ВС рф

10:18 20 января Киев, Украина

Сотрудники СБУ провели спецоперацию в Днепре , в ходе которой была разоблачена группа местных жителей, входивших в разведывательную сеть главного управления генштаба ВС рф.

Задержаны семь членов группы, им сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.



По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины подозреваемые под кураторством лидера пророссийской радикальной общественной организации SERB добровольно согласились предоставлять информацию о местоположениях объектов энергетической

и критической инфраструктуры города Днепр.

Выполняя задачи куратора, агенты осуществляли фото-, видеофиксацию данных о дислокации сил ПВО, штабов Сил Обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса, транспортных путей, воинских частей, блокпостов, перемещения военной техники, личного

состава Вооруженных Сил Украины.

Известно, что куратор является лидером пророссийской радикальной общественной организации «русское освободительное движение SERB», главной идеологией которой является сопротивление евроинтеграционному движению Украины и поддержка идеи отчуждения ее территорий в

состав рф.

Также информаторы сообщали о результатах и последствиях обстрелов российскими военными.



Подозреваемые передавали представителю государства-агрессора собранную информацию с географическими координатами с помощью одного из мессенджеров. В дальнейшем она передавалась генеральному штабу ВС рф для нанесения ударов.



Проведен ряд обысков по местам жительства подозреваемых, изъяты документы, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающие противоправную деятельность.



Продолжаются неотложные следственные действия.



Досудебное расследование осуществляется следователями следственного отдела Управления СБУ в Днепропетровской области.