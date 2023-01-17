Координировал карательные органы россиян в Херсоне: СБУ установила личность ФСБ-шника

Служба безопасности установила личность представителя российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Сергей Синицын с позывным "Сабир".
Об этом сообщили на сайте органа.
В марте 2022 года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации.
Находясь в составе так называемой "временной оперативной группы №8", чиновник принимал непосредственное участие в создании подконтрольного москве "главного управления МВД Херсонской области". Именно это псевдообразование занимается проведением массовых репрессий против жителей захваченных районов Юга Украины.
Установлено, что Синицын лично согласовывал назначение руководителей и "оперсостава" оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан.
Правоохранители также зафиксировали факты похищения и истязания людей.
Кроме того, ФСб-шник занимался созданием российского агентурного аппарата для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Для этого он пытался вербовать бывших милиционеров и местных чиновников. По указанию "Сабира" они должны были обнаруживать и сообщать оккупантам места нахождения участников движения сопротивления.
Кроме того, из-за собственных связей агенты рф выходили на жителей подконтрольной украинским властям территории для сбора информации о подразделениях Сил обороны.
По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ рф вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу реки Днепр.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Продолжаются комплексные меры по привлечению виновного к ответственности.
Об этом сообщили на сайте органа.
В марте 2022 года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации.
Находясь в составе так называемой "временной оперативной группы №8", чиновник принимал непосредственное участие в создании подконтрольного москве "главного управления МВД Херсонской области". Именно это псевдообразование занимается проведением массовых репрессий против жителей захваченных районов Юга Украины.
Установлено, что Синицын лично согласовывал назначение руководителей и "оперсостава" оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан.
Правоохранители также зафиксировали факты похищения и истязания людей.
Кроме того, ФСб-шник занимался созданием российского агентурного аппарата для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Для этого он пытался вербовать бывших милиционеров и местных чиновников. По указанию "Сабира" они должны были обнаруживать и сообщать оккупантам места нахождения участников движения сопротивления.
Кроме того, из-за собственных связей агенты рф выходили на жителей подконтрольной украинским властям территории для сбора информации о подразделениях Сил обороны.
По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ рф вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу реки Днепр.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Продолжаются комплексные меры по привлечению виновного к ответственности.
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