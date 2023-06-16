Контрразведка выявила предателя в рядах ВСУ

10:17 01 июня Киев, Украина





Злоумышленником оказался житель Бахмута, которого еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра гу гш рф (более известного как ГРУ) Никита Климовский.



После 24 февраля прошлого года россиянин поставил своему агенту первую разведзадачу – сообщать агрессору о последствиях воздушных ударов по украинскому городу. Также оккупантов интересовали точные координаты мостовых переходов в Бахмуте и на его окрестностях.



Впоследствии изменник получил от российской военной разведки следующую задачу – прибыть на Днепропетровщину и мобилизоваться в ряды Сил обороны.



После зачисления в состав одной из воинских частей



Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных Сил Украины. В этой связи проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ.



Кроме того, злоумышленник пытался установить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения. Впрочем, военные контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение – своевременно уличили предателя, задокументировали преступные действия и задержали его на попытке передачи разведданных российской спецслужбе.



СБУ задержала российского «крота» в рядах Вооруженных сил Украины, собиравшего информацию о западном вооружении и «охотившегося» на ПВО Злоумышленником оказался житель Бахмута, которого еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра гу гш рф (более известного как ГРУ) Никита Климовский.После 24 февраля прошлого года россиянин поставил своему агенту первую разведзадачу – сообщать агрессору о последствиях воздушных ударов по украинскому городу. Также оккупантов интересовали точные координаты мостовых переходов в Бахмуте и на его окрестностях.Впоследствии изменник получил от российской военной разведки следующую задачу – прибыть на Днепропетровщину и мобилизоваться в ряды Сил обороны.После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и вооружениях в подразделениях.Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных Сил Украины. В этой связи проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ.Кроме того, злоумышленник пытался установить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения. Впрочем, военные контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение – своевременно уличили предателя, задокументировали преступные действия и задержали его на попытке передачи разведданных российской спецслужбе.

Установлено, что для коммуникации с военной разведкой россии их приспешник использовал мессенджер «Телеграм».

Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, один из которых он использовал только для связи со своим «куратором» из ГРУ.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.