Контрразведка СБУ разоблачила агента российской разведки

16:33 13 июля Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Кировоградской области гражданина Украины, работающего на спецслужбы РФ.





Отмечается, что задержанный входил в состав организованной преступной группировки и был завербован, когда находился на территории РФ. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает пресс-служба СБУ Отмечается, что задержанный входил в состав организованной преступной группировки и был завербован, когда находился на территории РФ.

"Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что по возвращению в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновников и военнослужащих. А именно: компрометирующих данных на них, а также сведений об их выездах в РФ и на временно оккупированные территорий, наличия родственных связей, имущества и тому подобное", - говорится в сообщении.

По данным разведки, эти сведения должны были использоваться для задержания указанных лиц и их дальнейшей вербовки.

"Собранные данные задержан агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку", - сообщили в СБУ.

При обыске у задержанного обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты Сбербанка России, удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.



Задержанному сообщено о подозрении в госизмене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.