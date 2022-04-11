Контрразведка СБУ разоблачила агента российской разведки

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Кировоградской области гражданина Украины, работающего на спецслужбы РФ.
Об этом во вторник, 13 июля, сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что задержанный входил в состав организованной преступной группировки и был завербован, когда находился на территории РФ.
Отмечается, что задержанный входил в состав организованной преступной группировки и был завербован, когда находился на территории РФ.
По данным разведки, эти сведения должны были использоваться для задержания указанных лиц и их дальнейшей вербовки.
При обыске у задержанного обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты Сбербанка России, удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.
Задержанному сообщено о подозрении в госизмене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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