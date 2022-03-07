Контрразведка СБУ в Северодонецке предотвратила теракт

Контрразведчики СБУ предупредили в Северодонецке террористический акт по ликвидации украинского разработчика образцов военной техники и вооружения для ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что исполнитель, бывший участник незаконного вооруженного формирования "ЛНР", задержан во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.
Контрразведчики установили, что злоумышленник планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с применением самодельного взрывного устройства.
Сообщается, что исполнитель, бывший участник незаконного вооруженного формирования "ЛНР", задержан во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.
Контрразведчики установили, что злоумышленник планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с применением самодельного взрывного устройства.
Исполнителю сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
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