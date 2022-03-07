Контрразведка СБУ в Северодонецке предотвратила теракт

20:51 07 Июнь Киев, Украина

Контрразведчики СБУ предупредили в Северодонецке террористический акт по ликвидации украинского разработчика образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Сообщается, что исполнитель, бывший участник незаконного вооруженного формирования "ЛНР", задержан во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.



Контрразведчики установили, что злоумышленник планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с применением самодельного взрывного устройства.

"Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна быть местью российских спецслужб за его показания по делу разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Исполнителю сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.