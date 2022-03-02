Контрразведка СБУ предупредила вывоз из Украины авиационного оборудования

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Николаевской области пресекли попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения.
Часть продукции дельцы планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН, сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов.
Уточняется, что часть продукции планировалось доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.
Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования. Следователи СБУ сообщили о подозрении одному из участников незаконной сделки.
Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к сделке.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии