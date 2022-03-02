Контрразведка СБУ предупредила вывоз из Украины авиационного оборудования

17:13 02 Июнь Киев, Украина

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Николаевской области пресекли попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения.

Часть продукции дельцы планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов.



Уточняется, что часть продукции планировалось доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.





Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования. Следователи СБУ сообщили о подозрении одному из участников незаконной сделки.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к сделке.